Ahmet Nur Çebi: "Böyle gidin, zirveden inmeyiz"

Koronavirüs tedavisi devam eden Ahmet Nur Çebi, telefon yoluyla takımla bir görüşme yaptı ve kendisine yapılan jest için futbolculara teşekkür etti.

Haber; Türkiye
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi: 'Böyle gidin, zirveden inmeyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2021 13:13
Zorlu Kayseri deplasmanında alınan galibiyetle ligde 2,5 yıl sonra liderliğe yükselen Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor.

Karşılaşma sonrası futbolcuların maç sırasında ve soyunma odasından mesaj gönderdiği Başkan Ahmet Nur Çebi oldukça duygulandı. Covid-19 tedavisi gören siyah-beyazlıların patronu, dünkü idman öncesinde telefon yoluyla takımla toplu bir görüşme yaptı. Jest için oyunculara teşekkür eden Çebi, "Hakettiğimiz liderliğe ulaştık. Sizler böyle yürekten oynadıkça zirveden inmeyiz" sözlerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için