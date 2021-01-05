Ahmet Nur Çebi: 'Böyle gidin, zirveden inmeyiz'

Zorlu Kayseri deplasmanında alınan galibiyetle ligde 2,5 yıl sonra liderliğe yükselen Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor.
Karşılaşma sonrası futbolcuların maç sırasında ve soyunma odasından mesaj gönderdiği Başkan Ahmet Nur Çebi oldukça duygulandı. Covid-19 tedavisi gören siyah-beyazlıların patronu, dünkü idman öncesinde telefon yoluyla takımla toplu bir görüşme yaptı. Jest için oyunculara teşekkür eden Çebi, "Hakettiğimiz liderliğe ulaştık. Sizler böyle yürekten oynadıkça zirveden inmeyiz" sözlerini kullandı.
Karşılaşma sonrası futbolcuların maç sırasında ve soyunma odasından mesaj gönderdiği Başkan Ahmet Nur Çebi oldukça duygulandı. Covid-19 tedavisi gören siyah-beyazlıların patronu, dünkü idman öncesinde telefon yoluyla takımla toplu bir görüşme yaptı. Jest için oyunculara teşekkür eden Çebi, "Hakettiğimiz liderliğe ulaştık. Sizler böyle yürekten oynadıkça zirveden inmeyiz" sözlerini kullandı.