Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile buluştu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştu
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16 Aralık 2021 14:41
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş Vodafone Takımı ile bir araya geldi.



Buluşmada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan da yer aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Vodafone Takımı Teknik Direktörü Mesut Kır ile teknik ekibe ve sporculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.




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