Ahmet Nur Çebi: 'Benim Hocam Karaveli'dir'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için gündeme gelen Şenol Güneş iddiaları hakkında konuştu.



Çebi yaptığı açıklamada, "Neden böyle oluyor bilmiyorum. Defalarca söyledim. Bizim hocamız Önder Karaveli hocamızdır. Biz seviyoruz, mutluyuz. Tavır ve davranışlarını, aldığı sonuçları başarılı görüyoruz. Bu sebeple Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum." dedi.



"BENİM HOCAM ÖNDER KARAVELİ"



'Bizim hocamız Karaveli'dir' diyen Çebi, "Buradan da net şekilde söylüyorum. Şenol Güneş kıymetli biridir, Beşiktaş'a katkılar vermiştir. Ancak, benim hocam Önder Karaveli. Bitti. Yola onla devam ediyoruz. Lütfen rica ediyorum, o gelecek, bu gelecek diye ekleme çıkarma yapmasın. Beşiktaş'a tabii ki zarar vermek istemiyorlar ama bu görüşler bize zarar veriyor." ifadelerini kullandı.





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