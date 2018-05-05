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Ahmet Nur Çebi: "Avrupa'da Türkiye'yi bizden daha iyi temsil eden yok"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'de sezonun henüz tamamlanmadığını hatırlattı

Kaynak: AA
Ahmet Nur Çebi: 'Avrupa'da Türkiye'yi bizden daha iyi temsil eden yok'
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05 Mayıs 2018 15:24
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye'deki kulüplerin borçlarını azaltması için futbolun marka değerini yükseltmek gerektiğini ancak Türk sporundaki bazı yöneticilerin davranışlarıyla buna zarar verdiğini söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısının son bölümünde üyelerin eleştirilerine yanıt veren Çebi, "Borçların aşağı düşmesi için gelirlerin artması lazım. Bunun için futbolun marka değerinin yukarı çıkması gerekiyor. Türkiye'de futbolun marka değeri yukarı çıkmadığı sürece gelir artmayacak, herkes zarar görecek. Ne yazık ki bazı yöneticilerin hal ve davranışlarıyla yaratmış olduğu kötü atmosfer sonucu Türk futbolu zarar görmektedir. Beşiktaş'ın zarar gördüğünü düşündükleri yerde kendi ayaklarına kurşun sıkmışlardır." diye konuştu.

Camia olarak "Efendi Beşiktaş" duruşuna devam edeceklerini vurgulayan Çebi, "Türk futboluna katkı vermeye çalışalım. Rakiplerimize saygı duyalım. Mücadelemizi sahada devam ettireceğimizi onlara hissettirelim." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun henüz tamamlanmadığını hatırlatan Çebi, şöyle devam etti:

"Beşiktaş olarak sezonu henüz kapatmadık ancak şunu unutmayalım, Türkiye'yi Avrupa'da çok iyi şekilde temsil ettik. Bizden daha iyi temsil eden şu ana kadar olmadı. Beşiktaş'ın büyüklüğünü orada da hissedeceksiniz. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da gösterdiği başarı her şeyin üstünde. Bunu hissettirmemeye çalışıyorlar. Bizi eleştiren rakiplerimiz de daha önce bizimle gurur duyduklarını söylüyorlardı. Şimdi söylemek istemiyorlar. Bundan uzaklaştırmak ve bizi tuzağa düşürmek istiyorlar. Ligin sonuna geldik motive olmamızı istemiyorlar."

Üyelerden sevgi ve saygı çerçevesinde hareket etmelerini isteyen Ahmet Nur Çebi, "Birbirimize sevgi ve saygımızı muhafaza etmek zorunluğumuz vardır. Etrafta zaten yeteri kadar bizimle uğraşanlar var. Bir de kendi içimizde bu tür tavır ve davranışlar içinde bulunursak mesafe alamayız." değerlendirmesinde bulundu.

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