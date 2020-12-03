Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson kontratıyla birlikte Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkında konuştu.



Atiba'nın sözleşmesiyle ilgili konuşan Çebi, "Atiba çok özel bir futbolcu ne zaman isterse kontratını kendisi getirip imzalayabilir. Biz ona bu yetkiyi veriyoruz. Atiba bunu hak etti. Yabancı sınırlaması için görüşlerimiz oluyor ben de aynı fikirdeyim. Yabancı sınırının belli bir sınırda kalması gerektiğini biliyorum ama bu sınırlı kalırken gelecek futbolcuların kişiliği ile Türk futboluna örnek olmalarını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneği." açıklamasını yaptı.



"SÖRLOTH SATIŞI BENİM İÇİN DE ÖNEMLİ"



Trabzonspor'un Alexander Sörloth satışıyla alakalı yorum yapan Çebi, "Trabzonspor'u tebrik ederim. Sörloth'tan gittikten sonra bile yüzde 20'yi hala nasıl alırım takibi benim için de önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.



"ALİ KOÇ'UN YAPTIKLARINI DESTEKLİYORUM"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de konuşan Beşiktaş Başkanı, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yapmış oldukları, Ali Koç'un birlikte yürüttüğümüz politikayı kulüplerin saygı sevgi çerçevesinde devam etmeleri gerektiğini inanıyorum. Ya birlikte varız ya da hep birlikte yok olacağız, birlikte el ele tutuşmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



