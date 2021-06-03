Ahmet Nur Çebi: 'Alınan karar tedirgin etti'

Kulüpler Birliği ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı sınırı ve ligdeki takım sayısıyla ilgili TFF ile Riva'da yaptıkları görüşmenin ardından basının karşısına çıktı.



Kendilerine danışmadan kararların alındığını vurgulayan Çebi, "Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti. Küme düşme ve yabancı kararı bizimle hemfikir olunarak alınmış kararlar değil. Biz buna itiraz ettik. Tekrar konuşalım dediler. İstediğimiz gibi mi olacak, bilemeyiz. Bunu konuşacağız." dedi.



Harcama limitlerinin genişletilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "2 seneden beri verilen limitler var. Yüzde 30-15 esneme dönemini geçtik. Esneme olmayan bir döneme giriyoruz. Israrcı olduğumuz konular var. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik. Kurul bizi dinledi. Kurul da haklı. Bankalardan kredi aldık, almayanlar da zor durumda. Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene bu sene değil. Bu sene garip bir sene. Bu sene ülke puanı, pandemi ve 3-5 yıllık kontratlardan çıkamadığımız bir süreç var. Beşiktaş'ta bu çoktur, kendi adıma söylüyorum. Limitlerimizin gevşetilmesi, yabancı sayısı, küme düşmeyle ilgili konu var." ifadelerini kullandı.



Ödemeleri istediklerini söyleyen başkan, "Kulüpler Birliği başkan vekilleri olarak huzurlu çalışıyoruz. Hepsi başarılı konuları getiriyor. Huzur içinde çalışıyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili bitmeyen sıkıntılarımız var. Bize yapılacak ödemelerde indirim talepleri bizi zor durumda bırakıyor. Bunu yapamayacağımızı dün toplantıda ilettik. Bugün TFF'ye de ilettik." diye konuştu.



"SÜRE ALMAMIŞ OYUNCUYU OYNATMAM MÜMKÜN MÜ?"



Ahmet Ağaoğlu ise yabancı sınırıyla ilgili, "Burada konuşulan, tartışılan konuların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yabancı sınırındaki amaç daha fazla Türk oyuncunun süre alması. Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz bir oyuncuyu, FIFA listesine gelen bir oyuncum var Hakan Yeşil 18-19 yaşında, A takımda 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu Süper Lig mücadelesinde sahaya sürmem mümkün mü? Belki işler yaver gider ama ihtimal yüzde 10'dur, oyuncuyu kaybederim. Önce rezerv lig kurulsun. Bu oyuncuların daha fazla süre alacağı ortam kurmadan, sınırlama getirmenin realiteyle bağdaşır tarafı yok." mesajını verdi.



Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Limitler, bire bir gelirler ile bağlantılı. Limit tahsis ederken, siz naklen yayın gelirlerinde 4'te 1 oranında inme var. 3 sene önce galibiyet primi 600 bin euro'ydu, bugün 180 bin euro. Gelirler düşüyor, giderler sabit. Limit tahsis edilirken, ilk başta anlaştığınızda 550 milyon dolar civarında olan bir naklen yayın geliri bugün itibarıyla 220 milyon dolara düşmüş durumda. Nereden bakarsak bakalım, yüzde 60'ı eridi. Büyük sıkıntı yaratıyor. Anadolu kulüplerinin yüzde 80-90 geliri olan naklen yayın gelirindeki ciddi düşüşün kabul edilmesi mümkün değil. Bu 1 numaralı sorun. İvedilikle çözmek zorundayız. TFF ile görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki hafta içerisinde karar vereceğiz umarım. Şu isteniyor sürekli olarak kulüplerden, Avrupa kupası maçlarında başarılı olalım ve ülkemize puanlar kazandıralım. İyi de gelirlerimizin 3'te 2'sinin yok olduğu bir ortamda hangi bütçeyle nasıl başaracağımızı söylerlerse rahatlayacağız. Çünkü biz bu işin içinden çıkamadık. 3 sene önceki gelirin 3'te 1'iyle mücadele ediyoruz." dedi.



