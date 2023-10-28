Ahmet Nur Çebi adaylıktan vazgeçiyor

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyordu.
ADAY OLMAYACAK
Camianın ve Çebi'nin ailesinin deneyimli isme yeniden aday olmaması için baskı yaptığı ve Çebi'nin yapılan baskılar sonucunda aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Çebi'nin kısa süre içerisinde aday olmayacağını açıklayacağı ifade edildi.
EMRE KOCADAĞ BEKLENİYOR
Bu gelişme sonrası asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade ediliyor.
Adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın rakibinin Emre Kocadağ olacağı, Tevfik Yamantürk'ün ise henüz karar vermediği öğrenildi.
ADAY OLMAYACAK
Camianın ve Çebi'nin ailesinin deneyimli isme yeniden aday olmaması için baskı yaptığı ve Çebi'nin yapılan baskılar sonucunda aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Çebi'nin kısa süre içerisinde aday olmayacağını açıklayacağı ifade edildi.
EMRE KOCADAĞ BEKLENİYOR
Bu gelişme sonrası asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade ediliyor.
Adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın rakibinin Emre Kocadağ olacağı, Tevfik Yamantürk'ün ise henüz karar vermediği öğrenildi.