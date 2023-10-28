29 Ekim

Ahmet Nur Çebi adaylıktan vazgeçiyor

Beşiktaş'ta seçim kararı alınmasının ardından Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını açıklaması bekleniyordu ancak Beşiktaş Başkanı'nın aday olmayacağı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi adaylıktan vazgeçiyor
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28 Ekim 2023 11:42
Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyordu.

ADAY OLMAYACAK

Camianın ve Çebi'nin ailesinin deneyimli isme yeniden aday olmaması için baskı yaptığı ve Çebi'nin yapılan baskılar sonucunda aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Çebi'nin kısa süre içerisinde aday olmayacağını açıklayacağı ifade edildi.

EMRE KOCADAĞ BEKLENİYOR

Bu gelişme sonrası asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade ediliyor.

Adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın rakibinin Emre Kocadağ olacağı, Tevfik Yamantürk'ün ise henüz karar vermediği öğrenildi.



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