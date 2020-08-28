Ahmet Nur Çebi: 'Acilen 3 transfer yapmalıyız'

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği PAOK maçında görülen eksikler transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Başkan Ahmet Nur Çebi, Hürriyet Gazetesi'nde yer alan açıklamasında sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.



TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILDI



Öte yandan Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta yönetim hemen harekete geçti. Camiadaki olumsuz havanın dağılmasını isteyen yönetim, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın katıldığı toplantıda PAOK maçı masaya yatırıldı. Toplantıda normal şartlarda direkt Avrupa Ligi gruplarına gidilecekken, bir anda Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi'ne katılındığının altı çizildi. Yönetim ve teknik heyet bundan sonraki döneme daha hazırlıklı girmek için kollarını sıvadı.



SAĞ BEK, STOPER SANTRFOR



Transferde genelde Sergen Yalçın'ın istediği isimlere ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, bundan sonraki süreçte artık zamanla yarışıldığı için mali açıdan bitmesi mümkün oyuncuları da gündemine alacak. Özellikle forvet ve stoper konusunda fikir ayrılığını yok etmek isteyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın toplantıdaki isteğiyle, sağ bek transferini hemen bitirmeye çalışacak.



Hem teknik heyet hem de yönetimin transferlerin gecikmesine neden olabilecek unsurları bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği konusunda herkesin görüş birliğine vardığı vurgulandı.



