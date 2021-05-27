Ahmet Nur Çebi: 'Aboubakar için kantarın topuzu kaçmamalı'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi biten Vincent Aboubakar ile ilgili söylentilere değindi ve görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. (Ahmet Nur Çebi'nin tüm sözleri, TIKLAYIN)
Aboubakar ile daha iyi şartlarda bir sözleşme için görüştüklerini kaydeden Çebi, "Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok uygun sözleşmesi vardı, başarı karşılığında biraz değiştirilmesi gerekiyordu ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmaya gerek yok." dedi.
"DOKTORLARA GÖRE SAKATLIĞI VAR"
Kamerunlu golcünün sözleşmesindeki opsiyonun devreye 1 maçla girememesine de değinen başkan, "30 maç oynayamamasının, 29 maçta kalmasının nedeni doktorların MR'larına göre sakatlıktan kaynaklanıyor. Tüm maçlara geldi, Sivas maçına sakat geldi, bunları gördüğüm zaman 29 maçta kalayım, kontratımı uzatmayayım düşüncesinde olduğunu bana şu anda kimse söyletemez. Ayıp ve günah olur. Şampiyonluğun çok önemli bir parçası olduğunu kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Aboubakar ile daha iyi şartlarda bir sözleşme için görüştüklerini kaydeden Çebi, "Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok uygun sözleşmesi vardı, başarı karşılığında biraz değiştirilmesi gerekiyordu ama biraz. Kantarın topuzunu kaçırmaya gerek yok." dedi.
"DOKTORLARA GÖRE SAKATLIĞI VAR"
Kamerunlu golcünün sözleşmesindeki opsiyonun devreye 1 maçla girememesine de değinen başkan, "30 maç oynayamamasının, 29 maçta kalmasının nedeni doktorların MR'larına göre sakatlıktan kaynaklanıyor. Tüm maçlara geldi, Sivas maçına sakat geldi, bunları gördüğüm zaman 29 maçta kalayım, kontratımı uzatmayayım düşüncesinde olduğunu bana şu anda kimse söyletemez. Ayıp ve günah olur. Şampiyonluğun çok önemli bir parçası olduğunu kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.