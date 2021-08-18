Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşesinde Ahmet Nur Çebi ile arasındaki sohbete yer verdi.
İşte Büyüka'nın Çebi ile yaptığı sohbetten köşesine yansıyanlar:
"İlk ağızdan!
- Ahmet Çebi Başkan'la konuştum. Dediklerini yazıyorum...
- Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın arasında en ufak bir sorun yok.
- Aboubakar geçen sezonun sonunda yaptıklarından sonra Beşiktaş'ta kalamazdı.
- Erdal Torunoğlu transfer komitesinden istifa etmedi, devam ediyor."
Büyüka'nın Beşiktaş hakkındaki görüşleri ise şu şekilde:
Bu Beşiktaş Türkiye'ye yeter
- Yeni sezonda eski Beşiktaş'ı izledik.
- Hızlı, çabuk, atletik...
- Geçiş oyunlarında son sürat...
- Tek topu mükemmel oynuyor.
- Yan pas, geri pas yok.
- Tek hedef rakip kale...
- Avrupa'yı bilemem, bu Beşiktaş Türkiye'ye yeter..."
İşte Büyüka'nın Çebi ile yaptığı sohbetten köşesine yansıyanlar:
"İlk ağızdan!
- Ahmet Çebi Başkan'la konuştum. Dediklerini yazıyorum...
- Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın arasında en ufak bir sorun yok.
- Aboubakar geçen sezonun sonunda yaptıklarından sonra Beşiktaş'ta kalamazdı.
- Erdal Torunoğlu transfer komitesinden istifa etmedi, devam ediyor."
Büyüka'nın Beşiktaş hakkındaki görüşleri ise şu şekilde:
Bu Beşiktaş Türkiye'ye yeter
- Yeni sezonda eski Beşiktaş'ı izledik.
- Hızlı, çabuk, atletik...
- Geçiş oyunlarında son sürat...
- Tek topu mükemmel oynuyor.
- Yan pas, geri pas yok.
- Tek hedef rakip kale...
- Avrupa'yı bilemem, bu Beşiktaş Türkiye'ye yeter..."