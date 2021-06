Beşiktaş, Vincent Aboubakar konusunu kökünden çözmek için harekete geçti, Kamerunlu futbolcuya rest çekti.



Golcü transferi konusunda önceliğini, sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'a veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu futbolcudan bir an önce karar vermesini istedi.



Yine performansa dayalı ve geçen seneki rakamlara biraz takviye yaparak teklifte bulunan Çebi, Aboubakar'ın imza atıp atmayacağının kararını bir an önce vermesini istedi. Aboubakar, siyah-beyazlıların önerisine olumlu cevap vermezse, Başkan Çebi de buna göre bir yol haritası belirleyecek ve yeni adaylara yönelecek.



Siyah-beyazlı ekip, Rosier için yaptığı görüşmelerden ise olumlu dönüşler aldı. İlk olarak futbolcuyla anlaşanan ve her konuda el sıkışan Beşiktaş, şimdi de Sporting'den bonservisini almak için harekete geçti. Portekiz kulübüne, bonservis miktarını düşük tutup, bir sonraki satıştan pay vermek de seçenekler arasında sunuldu.



Sporting'in, Beşiktaş'ın bu önerisini değerlendirmeye aldığı, olumlu bir yanıt verebileceği dile getirildi. Çünkü Rosier, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa değeri daha da artacak ve bu durum kulübe kazanç olarak dönecek.