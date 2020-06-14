Ahmet Nur Çebi: "Abdullah Avcı'nın 30 milyon TL tazminatı var"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'dan önceki teknik direktör Abdullah Avcı için konuştu

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: 'Abdullah Avcı'nın 30 milyon TL tazminatı var'
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14 Haziran 2020 14:01
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı konusunda açıklamalarda bulundu

Ahmet Nur Çebi, "Kampanya başladıktan sonra Abdullah Avcı Hoca ile konuşmadık. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. 30 milyon TL tazminatım var, vazgeçtim derse çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratın yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor. Sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek" dedi.

Kendilerini üzmediğini ifade ederken, "Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim." sözlerini kullandı





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