Ahmet Nur Çebi: '8'de 8 yapacağız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRTSpor'da açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de kalan 8 maçı da kazanacaklarını iddia eden Ahmet Nur Çebi, "Biz 8'de 8 yapacağız, diğer takımların da Allah yolunu açık etsin. Ben Sergen hocayı da şans olarak görüyorum. Kendisiyle anlaştığımızda, "Altyapıya da önem veriyoruz" demesi beni oldukça mutlu etmişti" dedi.



TRANSFER POLİTİKALARI



Transfer politikaları hakkında da konuşan Çebi, "Artık popülist politikalarla, 'onu getireceğiz', 'bunu getireceğiz' dönemi bitti. Öze dönmeliyiz. Kampanya ile birlikte öze dönüş de başlamış oldu" şeklinde konuştu.



BIRAKMAM SENİ



"Bırakmam Seni" kampanyası hakkında da konuşan Çebi, "'Bırakmam Seni' kampanyasının belirli bir süresi yok. Bırakmam Seni' kampanyasının 10-15 günde istediğimiz katılıma ulaşacağını düşünüyorum. Ekonomik anlamda iş adamlarının desteğine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



10 GÜN BOYUNCA TV PROGRAMI



Seni Bırakmam tişörtleri hakkında da konuşan Çebi, "1 hafta 10 gün boyunca televizyonlarda program yapacağız ve kampanyamızı anlatacağız. Bizim için 1 kuruş da, 1000 kuruş da çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, tişörtlerimiz hakkında çok fazla soru geliyor. Bir satış yapmak kaydıyla, bu kampanyayı yapmıyoruz. Tamamen gönül işi dedik. Bu kampanyayı benden taraftar istedi, camia 'yap' dedi" şeklinde konuştu.



HERKES HESAP VERECEK



Her gelen yönetimin, bir önceki yönetimi incelemesi gerektiğinin altını çizen Çebi, "Artık ben gelecek yönetimlerin, geçmiş yönetimleri incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Gelecek yardımlar direkt kulüp kasasına gidecek. Beşiktaş'ı uçuracağız" dedi.



ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDAYIZ



Beşiktaş'ın şu anda finansal olarak çözüm üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Çebi, "Herkesle sözleşme yapıyoruz, UEFA'ya gidiyoruz başka bir şey, bankaya gidiyoruz başka bir şey... Bağımlılık çok önemli bir sorun. Bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyor, bu bir davadır. Kulüpler yoksa futbolcular da olmaz. Kulüplerin korunması gerekiyor. Mutlaka herkes fedakarlık yapacak, mühim olan bunun tatminkar olması" şeklinde konuştu.



LİGDEN DÜŞME OLMASIN DEDİM



"Ligde düşme olmasın istedim, adil bir durum olmuyor. Düşeceksin, geri geleceksin, bu kolay değil. Bu takımlar da Anadolu'nun önemli takımları. Kalmalarını istedim, kalmalarında zarar yoktu. Ancak şampiyonluğu etkileyeceğini düşünmedim, kalbimden gelen saf duygularla söyledim. Onlar da haklı, sıkıntı olabilirdi.



