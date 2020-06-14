Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasına 2 günde gelen SMS miktarını açıkladı.



A Spor canlı yayınına konuk olan Çebi, "Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir. Genç talebelerimiz, imkanı olmayanlar için SMS önemlidir. Maddi imkanları iyi olanlar için hesap numaraları var. Oraya da bağışların gelmesi lazım, gelmiyor." dedi.



Kampanyanın geleceğiyle ilgili de konuşan Çebi, "Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.



"3 MİLYAR BORÇ, 450 MİLYON FAİZ"



Bağışların borca yetmeyeceğini belirten Beşiktaş Başkanı, "6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Faaliyete para kalmıyor. Giderlerimizin aşağı inmesi lazım. Önümüzde 2 yıllık sözleşme var. Futbolcularım burada top oynadılar. Ücretleri çok yüksek. Kovid'den dolayı yüksek. Gelirlerimizin dışında yüksek. 1-2 sene içerisinde kontratların.. 3 milyon kontrat bedeline oyuncunun gidişine müteakip 600 bine, 1 milyona oynayacak oyuncu bulabilirsem harcamam 60'dan 30'a düşecek. O zaman yönetilebilir olacak. Bu kampanya, o süreçte nefes almak olacak." açıklamasını yaptı.



Ahmet Nur Çebi, "Bağış kampanyasına hesabına da destek bekliyoruz. Sadece SMS ile olmaz. Bana kızmasınlar. Ben Beşiktaş için istiyorum her şeyi." ifadeleriyle konu hakkındaki sözlerini noktaladı.



