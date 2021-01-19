Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray galibiyetinin ardından camiaya seslendi.



Bir yandan koronavirüs salgını, diğer taraftan ekonomik sıkıntılara rağmen yönetim kurulunun canla başla çalıştığını dile getiren Başkan Çebi, "Futbolcu arkadaşlarımızı, Sergen Hoca ve ekibini kutluyorum." ifadesini kullandı.



"16 MAYIS'TA ŞAMPİYONUZ!"



Posta'dan Faik Gürses'e haftaya mutlu başladıklarını kayededen Ahmet Nur Çebi, "Her zaman söyledim, Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Bu hedefimizi ligin bitiş tarihi olan 16 Mayıs olarak koyduk. İnşallah o günleri de görürüz. Beşiktaş bu başarısını devam ettirecek kuvvete, kudrete ve ekibe sahiptir. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



"1.5'A BİZDEYDİ, ŞİMDİ 375'E OYNUYOR"



Diğer taraftan Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta oynarken Enzo Roco'nun senelik 1.5 milyon euro aldığının altını çizerek, "Karagümrük'te 375 bin euro'ya oynuyor. Aboubakar, Ghezzal, Josef ve Rosier için bonservis ücreti ödemedik. Mensah'ı 450, Montero'yu 500 bin euro kiralama bedeliyle renklerimize kattık. Bu da yönetimimizin başarısı." yorumunu yaptı.



