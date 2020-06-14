Ahmet Nur Çebi: "100 milyon TL para verdim"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında siyah beyazlıların mali durumunu yorumladı

Haber; Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: '100 milyon TL para verdim'
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14 Haziran 2020 14:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında siyah beyazlılara verdiği para hakkında konuştu.

Ahmet Nur Çebi, "Ben 100 milyon TL'ye yakın para verdim ilk geldiğim anda. Daha ne kadar vereyim. 20-30'unu geri aldık. Bir kişi ödeyince bitecekse ödeyelim. Verdiğin az yine ver diyorlar. Ben para verdikçe keyif alıyorlar. Veremeyen insanlar gelince kulübümüz mahvolacak öyle mi?" dedi.

Siyah beyazlıların başkanı yaşanan gerçekleri şu şekilde ifade etti;

"Ben umut tacirliği yapamıyorum. Beceremiyorum. Sabra ihtiyacım var. Ben buraya geldim, enkaz edebiyatı diyorlar ama nasıl yapacağım. Elektrik parasını bile zor bir araya getiriyorum. Maaşları zor ödüyorum. Parası ödenmemiş futbolcudan randıman alamıyorsunuz. 1 ay geç ödense bile alamıyorsunuz. Şubat sonuna kadar personel maaşlarını ödedik. Bir şekilde ödemelerini yapıyoruz insanların. Onları üzüntülü görmek bizi de üzüyor. Başkansınız, hizmet alamıyorsunuz"





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