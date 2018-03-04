Ahmet Kural kimdir kaç yaşındadır? Ahmet Kural nerelidir? Hangi filmlerde oynamıştır?

Ahmet Kural kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki Ahmet Kural hangi filmlerde oynamıştır? İşte Tolgshow'a katılan Ahmet Kural ve Murat Cemcir hakkına tüm detaylar...

04 Mart 2018 04:18
Ahmet Kural kimdir kaç yaşındadır? Ahmet Kural nerelidir? Hangi filmlerde oynamıştır?
Ahmet Kural hakkında tüm bilgiler burada! Ailecek Şaşkınız filminin gösterime girmesine çok az kaldı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Tolga Çevik'in FOX Tv'de yayınlanan Tolgshow programına konuk olacak. Peki Ahmet Kural hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar...

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR TOLGSHOW'DA!


AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu. 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.[1][2] Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Tiyatro

Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu
Ateşin Düştüğü Yer
Gereği Düşünüldü
Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu
Adı Menekşe

Yıl Dizinin veya Filmin Adı Oynadığı Rol

2017 Çalgı Çengi İkimiz Gürkan
2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1. Bölüm)
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Tüpçü Fikret
2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı
2014-2015 Kardeş Payı Metin Özdemir
2013 Düğün Dernek Tüpçü Fikret
2012-2013 İşler Güçler Ahmet Kural (Kendisi)
2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)
2011 Üsküdar'a Giderken Kasap Hasip
2010-2011 Elde Var Hayat Metin
2010 Memleket Meselesi Mustafa
2010 Çalgı Çengi Gürkan
2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)
2009 Bir Bulut Olsam Harun Öğretmen
2009 Kahramanlar Serkan
2008 Gazi Fırat Kalender
2008 Güneşin Oğlu Ahmet
2007 Evimin Erkeği Kapıcı Reco
2007 Fikrimin İnce Gülü Savaş
Kısa Film
Sitem (with Janset/2012)
Fenamen
Baba adam
Yekpare
Ah şu kızlar 3
Çaput (2013)

MURAT CEMCİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? Murat Cemcir (d. 30 Kasım 1976, Niksar), Gürcü asıllı Türk oyuncudur.

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile baş rolü paylaşmıştır.

Gürcü kökenlidir. Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir. 2010 yılında Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen "Çalgı Çengi", Düğün Dernek filmleri ve İşler Güçlerde Ahmet Kural ile başrol oynamıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur. 2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynamıştır.

Rol aldığı yapımlar
Yıl Dizinin veya Filmin Adı Oynadığı Rol
2017 Çalgı Çengi :İkimiz Salih
2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1.bölüm)
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Çetin
2014 Kardeş Payı Ali Özdemir
2013 Düğün Dernek Çetin
2012 İşler Güçler Kendisi
2012 Behzat Ç. Salih (Çalgı Çengi) (60. Bölüm)
2012 Yeraltı Sinan
2011 Üsküdar'a Giderken Oğuz Cemcir
2010 Küstüm Çiçeği Hidayet
2010 Çalgı Çengi Salih
2009 Bir Bulut Olsam Asil
2009 Ramazan Güzeldir Dilenci Tankut
2008 Gazi Konuk Oyuncu
2008 Kurbanlık Fakir Adam
2008 Beşinci Boyut (Söndürülen Hayatlar Bölümü) Doktor Kenan
2006 Polis Komiser Hüseyin
2006 Pars: Kiraz Operasyonu Kargo müdürü
2005 Takva Mahmut
2002 Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Fatih Hoca


Diğer Haberler

Galatasaray, Fernando Muslera'nın alternatifini buldu Türkiye Transferler

Galatasaray, Fernando Muslera'nın alternatifini buldu
Muğdat Çelik'te iş imzaya kaldı Türkiye Transferler

Muğdat Çelik'te iş imzaya kaldı
Beşiktaş'ta Klassen'in kılavuzu Cenk Türkiye Transferler

Beşiktaş'ta Klassen'in kılavuzu Cenk
Aziz Yıldırım ne tepki verdi! İşte stattaki son anları... Fenerbahçe

Aziz Yıldırım ne tepki verdi! İşte stattaki son anları...
Ali Koç'un listesindeki isim için G.Saray gerçekleri Fenerbahçe

Ali Koç'un listesindeki isim için G.Saray gerçekleri
Ricardo Quaresma: 'Hayatım bir okul' Beşiktaş

Ricardo Quaresma: "Hayatım bir okul"
Beşiktaş'ın Atiba teklifi; 'Gel hoca ol!' Türkiye Transferler

Beşiktaş'ın Atiba teklifi; "Gel hoca ol!"
Ali Koç, söz verdiği gibi; 150 milyon dolar... Fenerbahçe

Ali Koç, söz verdiği gibi; 150 milyon dolar...
Galatasaray'dan orta sahaya Galli Pirlo atağı Türkiye Transferler

Galatasaray'dan orta sahaya Galli Pirlo atağı
Daha fazla göster
1

Ali Koç'tan yönetime İngiltere'den transfer
2

Trezeguet için flaş Galatasaray açıklaması
3

Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar
4

Kayserispor, Sakıb Aytaç'ı açıkladı!
5

Sağlık kontrollerinden sonra MANU'ya imza atıyor
6

Beşiktaş'tan sağ beke Rafael hamlesi!
7

Sadio Mane, Real Madrid'in kapısından döndü!
8

"Beşiktaş, Fellaini'ye 5 milyon euro teklif etti"
9

Lucescu'dan Arda ve Cenk açıklaması
10

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye teklif; "Ozan'ı ver, Töre'yi al"
yukarı ok