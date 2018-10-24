Ahmet Kavalcı: 'Herkese yeni sözleşme yapacağız'

Beşiktaş'ta Göztepe maçından sonra ortaya atılan, "Para krizi" iddiaları üzerine Siyah-Beyazlı yönetimden açıklama geldi. Söylenti ve iddiaları Akşam'a değerlendiren yönetici Ahmet Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: Şenol Güneş, Tolga ve Oğuzhan'ın TL ile yapılan ödemeleri iade ettikleri şeklindeki iddialar asılsızdır. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yanlıştır. Devlet bir karar aldı. O ayrı bir şey. 'Ödeme gönderdik de futbolcu geri gönderdi' diye bir şey yok. Ödemeleri yaptık. Eylül ayına kadar bütün ödemeleri yaptık. Tabii ki alacakları vardır, o ayrı. Ama biz onlara para ödedik de 'Şenol Hoca ve Oğuzhan geri gönderdi' diye bir şey yoktur. Hiçbir şekilde öyle bir şey olmamıştır. Kimse de parayı geri göndermemiştir.Ancak futbolcularla konuştuk. Devlet böyle bir karar aldı. Başkanımız, Kulüpler Birliği'nde bunu diğer kulüp yetkilileriyle görüşecek. Kulüpler Birliği'nde bir karar alınacak. O karardan sonra Türk Lirası üzerinden tekrar, yeniden anlaşma yapılacak. O ayrı bir şey. Kulüpler Birliği'nde bütün kulüpler anlaşmayı nasıl kabul ediyorsa, biz de o şekilde yapacağız. Yeniden anlaşma uygulamasından sonra yapılacak. Devlet zaten TL üzerinden ödenmesini istiyor. 'Sen futbolcunla anlaş, TL üzerinden ödemesini yap' diyor. Mutabakat sağlanırsa biz de yeni bir düzenleme yaparak, yolumuza öyle devam edeceğiz.