  •  
    Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar için flaş karar çıktı
  •  
    İşte Cocu'nun geleceğini belirleyecek iki maç!..
  •  
    Fatih Terim Schalke için görüşme odasına aldı...
  •  
    Man. City'i rotasyon da durduramadı! Fark oldu
  •  
    Real Madrid bu kez hata yapmadı! Nefes aldılar

Ahmet Kavalcı: "Herkese yeni sözleşme yapacağız"

Göztepe maçından sonra ortaya atılan, "Para krizi" iddiaları üzerine Ahmet Kavalcı'dan açıklama var

Kaynak: Akşam
Ahmet Kavalcı: 'Herkese yeni sözleşme yapacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 08:34
Beşiktaş'ta Göztepe maçından sonra ortaya atılan, "Para krizi" iddiaları üzerine Siyah-Beyazlı yönetimden açıklama geldi. Söylenti ve iddiaları Akşam'a değerlendiren yönetici Ahmet Kavalcı, şu ifadeleri kullandı: Şenol Güneş, Tolga ve Oğuzhan'ın TL ile yapılan ödemeleri iade ettikleri şeklindeki iddialar asılsızdır. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yanlıştır. Devlet bir karar aldı. O ayrı bir şey. 'Ödeme gönderdik de futbolcu geri gönderdi' diye bir şey yok. Ödemeleri yaptık. Eylül ayına kadar bütün ödemeleri yaptık. Tabii ki alacakları vardır, o ayrı. Ama biz onlara para ödedik de 'Şenol Hoca ve Oğuzhan geri gönderdi' diye bir şey yoktur. Hiçbir şekilde öyle bir şey olmamıştır. Kimse de parayı geri göndermemiştir.

ÖNCE MUTABAKAT SAĞLANMALI

Ancak futbolcularla konuştuk. Devlet böyle bir karar aldı. Başkanımız, Kulüpler Birliği'nde bunu diğer kulüp yetkilileriyle görüşecek. Kulüpler Birliği'nde bir karar alınacak. O karardan sonra Türk Lirası üzerinden tekrar, yeniden anlaşma yapılacak. O ayrı bir şey. Kulüpler Birliği'nde bütün kulüpler anlaşmayı nasıl kabul ediyorsa, biz de o şekilde yapacağız. Yeniden anlaşma uygulamasından sonra yapılacak. Devlet zaten TL üzerinden ödenmesini istiyor. 'Sen futbolcunla anlaş, TL üzerinden ödemesini yap' diyor. Mutabakat sağlanırsa biz de yeni bir düzenleme yaparak, yolumuza öyle devam edeceğiz.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için