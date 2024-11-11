Ahmet Karadağ'a göre başarı sırrı geçmişten ders almak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, istenen ve beklenen başarıların yakalanması "geçmişten ders alacaklarını" söyledi.



31 Ekim'de gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ahmet Karadağ, AA muhabirine gelecek planlarını anlattı.



Sportif anlamda başarı gelebilmesi için projelerinin bulunduğunu belirten Karadağ, ilk adımı "milli takım" projeleriyle atacaklarını söyledi.



Milli takım projelerini; elit, olimpik, ay-yıldız ve yükselen grubu diye 4'e böldüklerini vurgulayan Karadağ, "Elit grubumuz 20-25 kişiden oluşan Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabilecek sporcularımız. Onları yarışmalara hazırlayacağız. Ay-yıldızlı grubumuz üstteki gruba ulaşmaya çalışanlardan oluşacak. Yaklaşık 600-700 sporcumuz var. Bu gruptakileri üst gruba taşımaya çalışacağız. Yükselen yıldız grubumuzda ise 10 binlerce sporcumuz var. Bu sporcularımızı kendi yerel bölgelerinde hazırlamayı hedefliyoruz. Yerelde daha da kuvvetli olmaya çalışacağız." diye konuştu.



Karadağ, diğer grubun para atletizm olduğuna dikkati çekerek, "Para atletizm bizim için çok önemli. Önümüzdeki olimpiyatlarda çok ciddi madalya hedeflerimiz var. Antrenör ve kamp desteğimizi artıracağız. Dünyadaki sıralamalara bakarak çocuklarımızı ilerlemelerini sağlayabilecek bilimsel çalışmalara sokacağız. Bu tabii hem olimpik hem paralimpik grubumuz için geçerli. Son grup ise veteran grubu. Onlara da gereken önemi göstereceğiz. " ifadelerini kullandı.



"İlk olarak mantalitemizi değiştireceğiz"



Atletizmde beklenen başarıyı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Ahmet Karadağ, şöyle devam etti:



"Birkaç tane çok başarılı federasyon var. Özellikle Türkiye Cimnastik Federasyonunun bir anda nasıl zıpladığını şahit olduk. Gördük ki onlar her şeyi değiştirmişler. İstenen ve beklenen başarıların yakalanması için federasyonda göreve başladıktan sonra ilk teşhisimiz 'geçmişten ders' almak oldu. Biz 30 sene boyunca aynı hataları yaptık. Bir hatayı 100 kere yapıp da sonucunun değişik olmasını beklemek zaten çok fazla iyimserlik olacak. O sebeple biz de birçok şeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. İlk olarak mantalitemizi değiştireceğiz. Sportif de ise teknik bütün yapıyı değiştirmeyi düşünüyoruz. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Nüfusu 90 milyona yakın bir ülkeyiz. 90 milyona yakın bir ülkede son üç olimpiyatta başarısız olmak bizim için iç ezici bir şey. Başarısız bir federasyonu aldık. Bu federasyonu her şeyiyle başarıya ulaşmaya çalışacağız."



"Dünyanın en iyi antrenörlerini alalım onları Türk antrenörlerle birleştirelim"



Sporcuları geliştirmek için gereken önemi göstereceklerini belirten Karadağ, "Sporcular sonradan Türkleştirmektense dünyanın en iyi antrenörlerini alalım onları Türk antrenörlerle birleştirelim. Bizim antrenörlerimiz arasında da çok iyileri var. Karma oluşturabilirsek sporcularımızı dünya sahnesinde iyi yerlere getirebilecek antrenörleri elde etmiş oluruz." değerlendirmesini yaptı.



Ahmet Karadağ son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık genel müdürleri, Türkiye atletizm camiası, delegeleri ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.





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