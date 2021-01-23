Ahmet Kandemir: 'Hikayenin sonunda şampiyon olacağız'

Beşiktaş Başantrenörü Ahmet Kandemir, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



İşte Ahmet Kandemir'in maç sonunda sözleri;



"Hep beraber bir başarı hikayesi yazmak için yola çıktık. Sezona kötü başlamamıza rağmen bu projeden geri adım atmadık. Hatalarımızdan dersler çıkarıp önlemlerimizi aldık. Genç oyuncularımız zor durumun üstesinden geldi, bu da onlar lider yapılı oyuncular olduğunu gösteriyor. Mümkün olduğu kadar iki yabancıyla oynamaya çalışıyoruz. Oynayan herkes aynı eforu göstermeye başladı. Kazanan ve iyi oynayan bir takım kimliğine büründük. Galatasaray'a karşı ligin ilk yarısında 95 sayı yemiştik, bugün onları çok aşağıda tuttuk. Şimdi önümüzde Avrupa kupası var. Prensiplerimizden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Yerli oyuncularla oynadığımız için tüm basketbolseverler takımımıza bir sempati duyuyor. Biz de ülkemize layık olmaya çalışıyoruz. Daha çok oyuncu yetiştireceğiz. Hikayenin sonunda şampiyon olacağız."



