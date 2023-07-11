Ahmet İlhan takımdan ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını resmen ayırdı.



İzmir temsilcisinde kaptanlık görevini üstlenen 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ahmet İlhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sözleşmemi karşılıklı feshederek ayrılıyorum. Altınordu camiasından tek bir isteğim var: şampiyon olamadık ve küme düştük. Özür diliyorum. Lütfen kabul edin. Çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



Futbolun yetenekten çok duygularla oynandığını belirten tecrübeli oyuncu şöyle devam etti:



"Altınordu'da duygularımın her zaman zirvede olduğu 3 sezon yaşadım. 30'lu yaşları çoktan geride bırakmama rağmen bana bu duygu yoğunluğunu yaşatan herkesin emeği karşısında saygıyla eğiliyorum. Tüm emeklerin karşılığı küme düşmek değil, kupa olmalıydı. Bir 26 Mayıs akşamı çok istemiş, çok hak etmiş, çok yaklaşmıştık, olmadı. Ne yazık ki heyecan gidince yetenek de bir işe yaramıyor. Bu sezon yaşadık, gördük ve acı gerçekle yüzleştik. Gençlere tavsiyem futbola aşık olun, tutunun ona sıkı sıkı." diyerek sözlerini noktaladı.



