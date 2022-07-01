Ahmet İlhan: 'Süper Lig'e yükseleceğiz'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Ahmet İlhan Özek, "100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." dedi.



Ahmet İlhan Özek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni futbol sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Altınordu'ya geldiği iki sezon önce play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını değerlendiremediklerini hatırlatan Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti:



"Geçen yıl da şampiyonluk kadar değerli ligde kalma mücadelesi verdik. Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu yıl, geçen yılki kadro korundu. Ligde başarı kazanan takımların birçoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk. Bu sezon kendi adımıza çok önemli. Bu yıl kulübümüzün kuruluşunun 100. yılı. 100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz."



Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin de sezon hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu sezon kendimize şampiyonluk hedefi koyduk. Çok çalışıp sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Altınordu'da sağlık kontrolleri başladı.



Teknik direktör Ufuk Kahraman ve futbolcuların bir bölümü, Medicana International İzmir Hastanesinde kontrolden geçirildi.





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