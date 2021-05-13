Ahmet İlhan Özek: 'Süper Lig'e çıkacağız!'

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını bildirdi.



Ahmet İlhan Özek, AA muhabirine, genel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini ve son haftada aldıkları galibiyetle play-off oynamaya hak kazandıklarını söyledi. Süper Lig için önlerinde 3 maç olduğunu ve bu başarının tesadüf olmadığını belirten Ahmet İlhan Özek, şöyle konuştu:



"Burada iyi bir aile ortamı var. Zaten bu da başarıyı getiren en büyük etken diye düşünüyorum. Takımın en büyüğüyüm, en tecrübeli futbolcusu olarak bu ortamı hiçbir yerde yakalayamamıştım. Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Bana burayı layık gören başkanımıza ve hocalarımıza teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince onların yüzünü kara çıkartmamaya çalıştım ve buradaki genç kardeşlerimize yardımcı olabildiysem ne mutlu bana."



Hedef Süper Lig



Ahmet İlhan Özek, kendilerinin hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim çok büyük bir hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki Süper Lig'e 11 futbolcusunun 11'inin de İstiklal Marşı'nı okuyabileceği bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin değerlerine değer katmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz, inşallah bunu başaracağımıza da inanıyorum."



Zor bir sezon geçirmelerine rağmen bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydeden Ahmet İlhan Özek, "Bu genç kardeşlerimiz oynadıkça her biri kendilerini buluyorlar, daha da tecrübeli hale geliyorlar." dedi.



