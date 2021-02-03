Ahmet İlhan Özek 4 hafta oynayamayacak

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ahmet İlhan Özek 4 hafta oynayamayacak
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03 Şubat 2021 20:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in tedavisinin en az 4 hafta süreceği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Bursaspor maçında attığı golün ardından sakatlanan Ahmet İlhan Özek'in sağ üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.

Ahmet İlhan Özek'in en az 4 haftalık tedavi sürecine alındığı kaydedildi.



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