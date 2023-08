Ahmet İbanoğlu: 'Plan ve projelerimiz hazır'

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu gelecek sezona dair açıklamarda bulundu. MHK Yaz Semineri'nde konuşan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, her geçen gün futbol yönetiminin güçleştiğine dikkat çekerken, bu anlamda en çok etkilenenlerin hakemler olduğunu dile getirdi.



Modern teknolojiden yararlanarak verileri takip edeceklerini belirten İbanoğlu, "Hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Mesafeyi hızla kat edeceğimizden şüphemiz yok. Her maç sonunda veri analizleri havuzu oluşturup bu bilgileri kullanacağız. Bu veriler ile hem bireysel hem de grup olarak gelişmeleri takip edeceğiz. Hakem akademimiz sayesinde altyapımızı güçlendirerek güçlü hakemler yetiştireceğiz." diye konuştu.



Önümüzdeki 10 yılın ve 20 yılın planlarının yapıldığını da vurgulayan Ahmet İbanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak hızla yol almaktayız. Altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımızı ve daha güçlü gideceğimize inanıyoruz. Bu çalışmalar profesyonel kadrolarla olacak. UEFA çapında kendini kanıtlamış isimler bu çalışmaların içinde yer alacak. Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve zorlukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir. Bedensel ve zihinsel gelişimi profesyonel bireyler olarak dikkate almalısınız. Toplum barışının, hakem camiasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması için her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Teknolojik kolaylıklardan faydalanacağımız gibi her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacağımızı söylemeliyim. Yeni sezonda hakemlerimiz ve tüm paydaşlarımıza başarılar diliyorum."



Açıklamaların ardından hakemlik kariyerini video yardımcı hakem (VAR) olarak sürdürecek Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'ya plaket verildi.



Hüseyin Göçek, uzun süre Türk hakemliğini Avrupa'da gururla temsil ettiğini ve artık görevini VAR olarak sürdüreceğini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlere büyük destek verdiğini ifade etti.



Suat Arslanboğa da 27 yıl önce başladığı görevde plaket almanın gururunu yaşadığını vurgulayarak "Bu kararı geçen sezon devre arasında başkanımıza iletmiştim. 27 sene önce kendime bir sözüm vardı, 'Allah istikametten ayırmasın.' dedim. Üzerimde emeği olan herkese, aileme, arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra VAR olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.