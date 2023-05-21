Ahmet Görk: "Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik"

Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Görk, Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Görk: 'Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik'
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21 Mayıs 2023 20:35
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Dyorex Boluspor'da teknik sorumlu Ahmet Görk, 3 oyuncu kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, "Erzurum için çok önemli bir maçtı. Onlar 3 puan kazandı biz de 3 oyuncumuzu kazandığımıza inanıyorum. 5 maç önce geldiğimizde az şans verilmiş Burak Asan'la, Furkan'la devam ettik. Ayrılan 7-8 arkadaşımız oldu. Onların haricindekilerle 5 maçı tamamladık. Önümüze bakacağız. Erzurum'u tebrik ederim. Bireysel hatalardan gol yedik. Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik. Genç arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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