Ahmet Görk: 'Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik'

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Dyorex Boluspor'da teknik sorumlu Ahmet Görk, 3 oyuncu kazandıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, "Erzurum için çok önemli bir maçtı. Onlar 3 puan kazandı biz de 3 oyuncumuzu kazandığımıza inanıyorum. 5 maç önce geldiğimizde az şans verilmiş Burak Asan'la, Furkan'la devam ettik. Ayrılan 7-8 arkadaşımız oldu. Onların haricindekilerle 5 maçı tamamladık. Önümüze bakacağız. Erzurum'u tebrik ederim. Bireysel hatalardan gol yedik. Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik. Genç arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, "Erzurum için çok önemli bir maçtı. Onlar 3 puan kazandı biz de 3 oyuncumuzu kazandığımıza inanıyorum. 5 maç önce geldiğimizde az şans verilmiş Burak Asan'la, Furkan'la devam ettik. Ayrılan 7-8 arkadaşımız oldu. Onların haricindekilerle 5 maçı tamamladık. Önümüze bakacağız. Erzurum'u tebrik ederim. Bireysel hatalardan gol yedik. Kendi ayağımızdaki topu rakibe vererek goller yedik. Genç arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.