Ahmet Düverioğlu, Bursaspor'dan ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Ahmet Düverioğlu'nun takımdan ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ahmet Düverioğlu, Bursaspor'dan ayrıldı
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03 Mart 2023 20:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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