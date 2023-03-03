Ahmet Düverioğlu, Bursaspor'dan ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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