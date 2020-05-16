Ahmet Demircan kimdir, ne doktoru, nerelidir?

Ahmet Demircan kimdir sorusunda koronavirüs döneminde daha çok merak edilmeye başlandı. Eski Sağlık Bakanı olan Ahmet Demircan koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alıyor. Prof. Dr. Demircan, koronavirüs (corona virüs) pandemisi ile birlikte adından çokça söz ettirdi. İşte Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın hayat hikâyesi…

16 Mayıs 2020 06:46
Ahmet Demircan kimdir, ne doktoru, nerelidir?
Ahmet Demircan kimdir? Ahmet Demircan nereli? Ahmet Demircan ne doktoru? sorularının yanıtlarını derledik. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 31 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?
Ahmet Demircan, 13 Temmuz 1954 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Samsun İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. . Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağında 8 ay Pratisyen Doktor olarak çalıştıktan sonra aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.

Ahmet Di, Muş Devlet Hastanesinde yaptı.

Ahmet Demircan, askerlik hizmetini Sarıkamış Asker Hastanesinde Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. 1989-1995 Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.




Refah Partisi'nden 20. Dönem, Fazilet Partisi'nden 21. Dönem Samsun Milletvekili seçildi. 54. Necmettin Erbakan Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

Saadet Partisi ve Halkın Sesi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Eylül 2012 tarihinde 4. Büyük Kongrede AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. Halen MKYK üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

19 Temmuz 2017 tarihindiği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Recep Akdağ Başbakan Yardımcı olarak görevlendirildi. Recep Akdağ'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Ahmet Demircan görevlendirildi.

AHMET DEMİRCAN BİLGİLERİ

Doğum tarihi : 13.Temmuz.1954

Ahmet Demircan kaç yaşında : 64

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Doktor, Milletvekili, Bakan

Ahmet Demircan doğum yeri : Samsun

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI

Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji
Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel[14] Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan
Mehmet Ceyhan[16] Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu
Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan
Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan
Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan
Cemil Güneş   Hukuk Müşaviri


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