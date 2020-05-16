Ahmet Demircan kimdir, ne doktoru, nerelidir?

Ahmet Demircan kimdir sorusunda koronavirüs döneminde daha çok merak edilmeye başlandı. Eski Sağlık Bakanı olan Ahmet Demircan koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alıyor. Prof. Dr. Demircan, koronavirüs (corona virüs) pandemisi ile birlikte adından çokça söz ettirdi. İşte Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın hayat hikâyesi…
|Ateş Kara
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Levent Akın
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Epidemiyoloji
|Tevfik Özlü
|Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Ayşegül Füsun
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Göğüs Hastalıkları
|Recep Öztürk
|İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Firdevs Aktaş
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serhat Ünal
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Alpay Azap
|Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Yeşim Taşova
|Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Hasan Tezer
|Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Şebnem Erdinç
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Aydın Yılmaz
|SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Göğüs Hastalıkları
|Rahmet Güner
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Canan Ağalar
|SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Müşerref Şule Akçay
|Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Akın Kaya
|Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|İlhami Çelik
|Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Levent Yamanel
|SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
|Zeliha Tufan Koçak
|YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Serap Şimşek Yavuz
|İstanbul Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Mehmet Doğanay
|Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|Figen Çizmeci Şenel[14]
|Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
|Başkan
|Mehmet Ceyhan[16]
|Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
|Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
|Gülay Korukluoğlu
|Ulusal Viroloji Laboratuvarı
|Sorumlu
|Ayla Aydın
|Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi
|Başkan
|Ali Göktepe
|Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi
|Başkan
|Selçuk Kılıç
|Biyolojik Ürünler Dairesi
|Başkan
|Cemil Güneş
|Hukuk Müşaviri