Ahmet Çelik'in Gazi Koşusu gururu

Gazi Koşusu'nu üst üste dört kez kazanan tek jokey olmanın gururunu yaşayan Ahmet Çelik, elde ettiği rekorun kırılamayacağına inandığını söyledi.Türkiye'de en prestijli at yarışı olan Gazi Koşusu'nu bu yıl da birinci olarak tamamlayan Çelik, son dört koşuyu üst üste kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.Jokey Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında dünyaya geldiğini belirtti.Suruç ilçesinde yöre halkının temel geçim kaynağı olan atçılığa duyduğu merak sayesinde jokey olmaya karar verdiğini dile getiren Çelik, Gazi Koşusu'nu 3 kez üst üste kazanan efsane jokey Ekrem Kurt'un isminin verildiği İstanbul'daki Apranti Eğitim Merkezinde başladığı 14 yıllık kariyerinin zirvesine çıkmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.Ahmet Çelik, jokeyliğin dünyanın en zevkli ancak bir o kadar da zor işi olduğunu vurgulayarak, Gazi Koşusu'nda 4'te 4 yaparak tarihe geçtiğini anımsattı.Gazi Koşusu'nun her jokeyin hayalindeki bir yarış olduğuna dikkati çeken Çelik, "Kazanmayı bırak, o yarışta ata binmek dahi her jokey için bir onurdur. Bir jokey Gazi Koşusu'nu kazandığında hayatındaki en büyük idealine erişmiş olur. O yılın zirvesi bu, bunun daha üstü yok. Bize nasip oldu, 4 yıldır üst üste kazanıyoruz. Rahmetli Ekrem Kurt 47 sene önce 3 yıl üst üste kazanmış. Biz de geçen sene onun rekorunu egale etmiştik. Bu sene ise tek başımıza tarihe geçtik. Gazi Koşusu'nu kazanmak bizim için bir onur ve şereftir." diye konuştu.İşin sırrının soğukkanlı olmaktan geçtiğini vurgulayan Ahmet Çelik, jokeyin bindiği atı ve gideceği mesafedeki temposunu çok iyi tahmin edebilmesi gerektiğini söyledi.Çelik, kırılması çok zor bir rekora imza attığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Rekor kırmayı çok istiyordum, aslında yarışın sonuna doğru gelirken de içime doğmuştu. En yakın rakibimin yarış anında hatalarını gördüm ve gücünün biteceğini tahmin ettim, bundan dolayı da umudum arttı. Nitekim tahminlerimiz de bizi sonuca götürdü. Atımız yarış içerisinde en güzel yeri aldığı için düzlükte de atlar arasında sıkışma sorunu yaşamadan çıktı. Nihayetinde 4-5 boyla da kazandık. Gerçekten çok zor bir rekor çünkü 25-30 yıl baş jokeylik yapan birisi bile şu ana kadar 3 yıl üst üste kazanamadı. En son kazanan rahmetli Ekrem Kurt. O da 47 sene önce 3 yıl üst üste kazanmış. Bundan sonra da böyle bir rekorun kırılacağını tahmin etmiyorum."Türkiye'de sayısını bilmediği kadar yarışa katıldığını ifade eden Ahmet Çelik, yurt dışında da çeşitli organizasyonlara katıldığını anlattı.Çelik, hedefinin yurt dışındaki başarılarını artırmak olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Şu anda Türkiye'de kazanmadığımız önemli yarış neredeyse kalmamıştır. Şu ana kadar ki yarışlarda yaklaşık 2 bin birinciliğim var. 2011'de Güney Kore'deki jokey turnuvasına gitmiştim. Yedi ülke arasında Türkiye'yi temsil ettim ve ülkemi şampiyon yaptım. Bu aynı zamanda yurt dışında şampiyon olan tek Türk jokey olma unvanını bana kazandırdı. Dubai'de katıldığım yarışta ise yaşadığım şanssızlık nedeniyle atım yarışı devre dışında tamamladı. Yurt dışında da at binerek ülkemi temsil etmeyi ve yeni başarılara imza atmayı hedefliyorum."Jokey Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu ise "Hep Beraber" isimli atıyla elde etti. Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.