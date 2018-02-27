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Ahmet Çalık: ''Zirveyi korumak istiyoruz''

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Akhisarspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada sarı kırmızılı takımın ilk golünü atan Ahmet Çalık, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çalık: ''Zirveyi korumak istiyoruz''
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27 Şubat 2018 22:41
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve maçta eşitlik sayısını atan Ahmet Çalık, 2-1 kazanılan maçın ardından konuştu. 

''HENÜZ BİR ŞEY BİTMEDİ''

Galibiyete rağmen henüz bitmiş bir şeyin olmadığını belirten Ahmet Çalık, ''Gol attığım için çok mutluyum. Takımıma katkı verebilmişsem ne mutlu bana. Güzel bir galibiyet aldık ama hiçbir şey bitmedi. İstanbul'da ikinci ayağı oynayacağız ve finale çıkmak istiyoruz.'' sözlerini kullandı. 

''ZİRVEYİ KALMAK İSTİYORUZ''

Süper Lig'de hafta sonu karşılaşacakları Kardemir Karabükspor maçını da değerlendiren Çalık, ''Gerekli analizleri yapıyoruz. Hocamız bize gerekli şeyleri söylüyor. Karabükspor'u yenip, ligde zirvedeki yerimizi korumaya devam etmek istiyoruz.'' dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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