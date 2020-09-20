Ahmet Çalık ve Yunus Akgün yolcu

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ahmet Çalık, Antalyaspor'la anlaştı.
900 bin Euro yıllık ücreti bulunan Ahmet'e bonservisi bedelsiz verilecek ve milli stoperin Antalyaspor'a transferi hafta içinde gerçekleşecek.
Gençlerden Yunus Akgün ise kiralık olarak 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor'a kiralandı.
900 bin Euro yıllık ücreti bulunan Ahmet'e bonservisi bedelsiz verilecek ve milli stoperin Antalyaspor'a transferi hafta içinde gerçekleşecek.
Gençlerden Yunus Akgün ise kiralık olarak 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor'a kiralandı.