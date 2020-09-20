Ahmet Çalık ve Yunus Akgün yolcu

Transferde ağır adımlarla ilerleyen Galatasaray'da iki isimle yollar ayrılıyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Ahmet Çalık ve Yunus Akgün yolcu
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20 Eylül 2020 11:52
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Ahmet Çalık, Antalyaspor'la anlaştı.

900 bin Euro yıllık ücreti bulunan Ahmet'e bonservisi bedelsiz verilecek ve milli stoperin Antalyaspor'a transferi hafta içinde gerçekleşecek.

Gençlerden Yunus Akgün ise kiralık olarak 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor'a kiralandı.



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