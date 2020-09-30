Ahmet Çalık ve Semih Kaya aynı takımda buluşabilir

Galatasaray'da Ahmet Çalık için ayrılık sesleri devam ediyor.



Antalyaspor'a imza atması beklenen oyuncu için Konyaspor da devreye girmişti. Son olarak Galatasaray'ın eski savunmacısı Semih Kaya'yı transfer eden Yeni Malatyaspor'un da Ahmet'e talip olduğu bildirildi.



Sarı-kırmızılılar, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuyu göndermeye kararı alırken son kararı ise Ahmet Çalık verecek



