Ahmet Çalık ve Ozornwafor'a kulüp aranıyor

Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde kadroya alternatif stoper takviyesi yapmak için arayışlara başladı.



Ozornwafor'u kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık için gelecek tekliflere de açık.



Ozornwafor ve Ahmet Çalık yerine forma rekabetini artıracak stoper alınması hedefleniyor.



