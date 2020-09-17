Ahmet Çalık ve Ozornwafor'a kulüp aranıyor

Galatasaray'da iki isim için yeni sezonda ayrılık yolu göründü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Ahmet Çalık ve Ozornwafor'a kulüp aranıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 08:54
Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde kadroya alternatif stoper takviyesi yapmak için arayışlara başladı.

Ozornwafor'u kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık için gelecek tekliflere de açık.

Ozornwafor ve Ahmet Çalık yerine forma rekabetini artıracak stoper alınması hedefleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için