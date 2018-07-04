Ahmet Çalık Rizespor yolcusu

Süper Lig'e bir sezon aradan sonra geri dönen Çaykur Rizespor; Ali Çamdalı ve Mustafa Saymak transferlerinden sonra suskun kalmıştı. Karadeniz ekibinde başkan Kemal Yardımcı, "Gerekirse borçlanacağız ama iyi bir takım kuracağız" diyerek gaza bastı. Rize'nin gündeminde iki önemli ismin önceliği bulunuyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in raporu doğrultusunda harekete geçen Rize Yönetimi, Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Ahmet Çalık'ı kiralamak üzere. Üzülmez'in Gençlerbirliği'nden öğrencisi olan Ahmet için Galatasaray'la yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.Rize'nin bir diğer önemli hamlesi ise Osmanlıspor'dan Musa Çağıran. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen başarılı oyuncuyla kurulan temasta her konuda el sıkışıldığı belirtildi. Osmanlıspor ve Rizespor bonservis konusunda anlaşırsa bu transfer de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Rize, önceki gün 18 yaşındaki Tunus'lu Talbi'ye de imza attırmıştı.Osmanlıspor'da 3 sezonda 97 maça çıkan Musa Çağıran, 18 gol attı, Başkent ekibine 9 asistlik de katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun adı bir süre önce Beşiktaş'la da çok ciddi şekilde anılmıştı.Geçen sezon Süper Lig'de yalnızca 4 maçta forma şansı bulabilen Ahmet Çalık, kupada ise 4 maça çıktı, 1 gol sevinci yaşadı. Ahmet'in kiralanmasına teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği ifade ediliyor.