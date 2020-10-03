Ahmet Çalık Konya yolcusu

Galatasaray stoperi Ahmet Çalık, Konyaspor'un yolunu tutuyor.

Ahmet Çalık Konya yolcusu
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03 Ekim 2020 15:30
Galatasaray forması giyen stoper oyuncusu, Ahmet Çalık takımdan ayrılıyor.

A Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu Konyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyordu.

Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isim, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı.



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