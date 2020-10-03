Ahmet Çalık Konya yolcusu

Galatasaray forması giyen stoper oyuncusu, Ahmet Çalık takımdan ayrılıyor.
A Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu Konyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyordu.
Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isim, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı.
A Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu Konyaspor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2021 yazında bitiyordu.
Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isim, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı.