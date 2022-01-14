Ahmet Çalık'ı anlattı; 'Kaptanlık ruhunda vardı'

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ahmet Çalık'ı 14 yaşından itibaren çalıştıran Aykın Demir, "O zamanlarda profesyonelliği kafasına koymuştu. Futbola tutkuluydu. Uykusunu, dinlenmesini ve antrenmanlarını bir disiplin içinde sürdürüyordu" dedi. Talebesinin genç yaşına rağmen ruhunda kaptanlık olduğunu söyleyen Demir, şöyle devam etti: "Biz altyapı hocaları, 'Ahmet'e A takım şansı verilirse, o takımın kaptanı olur' demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. 15 yaşında kaptandı ve bu vasfı sonuna kadar hak ediyordu."



"GENÇLERDEN ELİNİ HİÇ ÇEKMEDİ"



"Takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışında kamplara veya deplasmanlara gittiğimizde onları Ahmet Çalık'la eşleştirir, aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü ne zaman uyunması gerektiğini, ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi. Maç öncesi veya devre arasında soyunma odasına girdiğimde kısa konuşur ve Ahmet ile göz göze geldiğimizde sözü ona bırakırdım. O da arkadaşlarını motive ederdi. A takıma geçtikten sonra da altyapıdan elini hiç çekmedi. Gençlerin en büyük destekçi oldu."



SALIH UÇAN DESTEK VERMIŞ:



"Heyecanın 1-2 maça geçecek"



Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın, ilk defa Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile oynayacağı maçta A Takım forması giydiğini hatırlatarak "Salih Uçan ile karşılaşması öncesi konuştuğunu gördüm. Onunla U15 Ligi'nde rakip olmuşlardı. Karşılaşmayı sıfır hata ile tamamladı. Sonra kendisine, 'Salih'le ne konuşup, gülüştünüz?' diye sordum. 'Heyecanlanma 1-2 maç sonra hepsi geçer dedi'" ifadelerini kullandı.



Demir, Ahmet Çalık'ın Galatasaray forması giyerek çocukluk hayalini de gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.





İLGİLİ VİDEO