Ahmet Çalık, Galatasaray'a tazminat ödeyecek

Galatasaray, Konyaspor'a 2 yıllık imza atan Ahmet Çalık için KAP bildirimi yaptı.



Sarı-kırmızılılar, borsaya yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, 26 yaşındaki stoperi 2017 yılında Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.





