Ahmet Çakı: 'Bu galibiyete ihtiyacımız vardı'

DZIKIC: "BAZI BÖLÜMLERDE İYİYDİK"

Basketbol THY Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi 71-63 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Ahmet Çakı, son çeyrekte iyi savunma yaparak kazandıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çakı, zor bir maç olduğunu aktararak, "İlk çeyrekte hücumda istediğimiz akıcılığı yakalayamadık. Hücumda biraz stresliydik. İkinci çeyrekteki iyi mücadele ettik ve ilk yarıyı önde kapattık. Üçüncü çeyrek ve son çeyreğin ortasına kadar iki ekip de oyunun içindeydi. Son çeyrekte çok iyi savunma yaparak kazanmasını bildik. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.Buducnost Voli Başantrenörü Aleksandar Dzikic ise son çeyrekte basit hatalar yaptıklarını dile getirdi.Dzikic, karşılaşmayı kazanmak için birçok şans yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadık. Son çeyrekte basit hatalar yaptık ve kaybettik. Buna rağmen kazanma şansımız vardı ama olmadı. Bu oyundan öğreneceklerimiz var. Önümüzdeki karşılaşmaya odaklanacağız."