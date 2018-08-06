Ahmet Çakar'dan VAR ve kırmızı kart açıklaması

Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın VAR uygulamasına başvurduğu pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.Ahmet Çakar, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR'a başvurup izledikten sonra kararını değiştirmediği Danny'nin sarı kart gördüğü pozisyonun 'kırmızı' olması gerektiğini ifade etti.''Süper kupada ilki defa VAR uygulandı, onda da yanlış uygulandı. Dany son adamdı, diğer Akhisarlı hızını almış Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı.''