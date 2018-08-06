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Ahmet Çakar'dan VAR ve kırmızı kart açıklaması

Ahmet Çakar, Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki maçta Cüneyt Çakır'ın VAR'a başvurduğu pozisyonu değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar'dan VAR ve kırmızı kart açıklaması
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06 Ağustos 2018 01:17
Spor yazarı ve yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın VAR uygulamasına başvurduğu pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Ahmet Çakar, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR'a başvurup izledikten sonra kararını değiştirmediği Danny'nin sarı kart gördüğü pozisyonun 'kırmızı' olması gerektiğini ifade etti.

İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

''Süper kupada ilki defa VAR uygulandı, onda da yanlış uygulandı. Dany son adamdı, diğer Akhisarlı hızını almış Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı.''

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