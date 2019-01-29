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Ahmet Çakar'dan sert hakem tepkisi! "Hokkabazlık"

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı yöneten hakem Ali Palabıyık'ı sert bir dille eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar'dan sert hakem tepkisi! 'Hokkabazlık'
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29 Ocak 2019 00:28
Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında hakem eleştirisinde bulundu.

"F.BAHÇE'YE ZARAR VERMEK İÇİN..."

Canlı yayında hakemler hakkında flaş bir iddiada bulunan Ahmet Çakar, "Hakemler Fenerbahçe'ye zarar vermek için her şeyi yapıyor. Böyle hakemlik olmaz" dedi.

"HOKKABAZLIK YAPIYOR"

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'ı eleştiren Çakar, "Ali Palabıyık skandal bir maç yönetmiştir. Sahaya eşeği koysan VAR'a gittikten sonra Mehmet Ekici'nin pozisyonuna penaltı verirdi. Sizler Türk futbolunu kafanıza göre dizayn edemezsiniz. Türk hakemleri hokkabazlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

 

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