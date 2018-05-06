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Ahmet Çakar'dan Akhisar - Galatasaray maçı için flaş paylaşım

Ahmet Çakar, Akhisarspor - Galatasaray maçının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Çakar'dan Akhisar - Galatasaray maçı için flaş paylaşım
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06 Mayıs 2018 22:53
Galatasaray'ın Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Ahmet Çakar flaş bir paylaşıma imza attı.

Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Akşamüstü Kadıköy'de seyrettiğimiz tiyatronun 2. Perdesi Akhisar'da sergileniyor. Dany adeta buyur geç diyor. Seleznov penaltı atacakken Soner bırak ben atacam diyor üstten outa yolluyor. Maaşallah maaşallah." ifadelerini kullandı.



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