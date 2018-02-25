Ahmet Çakar'a göre Fernandao'nun golü ofsayt mı? BJK FB derbi maçı

Beşiktaş - Fenerbahçe
derbisinde konuk takım Fenerbahçe, 7. dakikada Fernandao ile öne geçerken golde ofsayt tartışmaları yapıldı.
Eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya üzerinden pozisyonu değerlendirirken Fenerbahçe'nin attığı golün ofsayt olduğunu belirtti.
Çakar, Twitter'dan ''Ohhh maaşallah Fenerbahçe golü net ofsayttan attı!!!!'' tweetini attı.
Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin büyük bir kısmı Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.
Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Fernandao'nun gol sevinci Beşiktaş taraftarı adeta çılgına çevirdi.
Attığı golden sonra Vodafone Park'ta yer alan Fenerbahçe tribünlerine dönerek yaptığı hareket Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Fernandao'ya yabancı madde atan Beşiktaş taraftarı, diğer Fenerbahçeli futbolculara da tepki gösterdi.
Kaynak: Sporx.com