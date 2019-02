Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Roberto Soldado'nun 'F.ck off' dediği gerekçesiyle kırmızı kart görmesi damga vurdu. Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşanan bir olayın ardından, Fenerbahçeliler sosyal medyada MHK'ye tepki gösterdi. Eski hakem Ahmet Çakar da yaşanan olayla ilgili görüşünü açıkladı.Galatasaray - Trabzonspor maçının 42. dakikasında Yuto Nagatomo, hakem Ümit Öztürk'ün faul düdüğünün çalmasının ardından karara tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, Yuto Nagatomo'nun da 'F.ck off' dediğini ancak kırmızı kart görmediğini iddia ettiler.Eski hakem, Yuto Nagatomo'nun atılması gerektiğini iddia ederek "F.ck off diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun" paylaşımı yaptı.Eski hakemlerdenda Nagatomo'nun 'F.ck off' dediğini belirerek "2 gün önce Fenerbahçeli bir futbolcu böyle bir ihlal yaptığı için kırmızı kart görmüş. 2 gün sonra, aynı organizasyonda bir başka oyuncu aynı ihlali yaptığı için ihraç edilmiyor. Bu çok net bir çifte standart." yorumunu yaptı.Bir başka eski hakemise "Nagatomo iki kez Soldado ile aynı ifadeleri kullandı fakat ceza almadı. Soldado atıldı ama Nagatomo atılmadı" sözleriyle görüşünü belirtti.Bu arada Trabzonspor'un eski yöneticilerindenda Yuto Nagatomo'nun 'F.ck off' dediğini iddia ederken, hakem Ümti Öztürk aynı şekilde hitap etti. Trabzonsporlular bu paylaşıma destek verdi.