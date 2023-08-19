Ahmet Çakar yönetti, eski futbolcular oynadı

Bahçelievler Belediyesi, yaz okullarının kapanışını şöhretler karması maçıyla yaptı.



Yenibosna Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da forma giydiği şöhretler müsabakasında eski futbolculardan Evren Turhan, İbrahim Yattara, Ümit Karan, Mehmet Yılmaz, Ali Cansun, Mehmet Bölükbaşı ve Mehmet Yozgatlı mücadele etti.



Stadın ortasında kurulan mini sahada oynanan karşılaşmanın hakemliğini ise eski hakemlerden Ahmet Çakar üstlendi.



Etkinlik kapsamında saha içinde çocuklar için oyun alanları kurulurken, konser alanı da yer aldı.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hakan Bahadır, "Yaklaşık 13 bin öğrencimiz yaz okulumuza geldi. Etkinliği İlçe Spor Müdürlüğümüzle yaptık. 21 branşta hem spor hem sporun dışında drama, İngilizce gibi onların sanatsal faaliyetlerini geliştirecek etkinlikler yaptık. Değerli oyuncularımız ve hocamız Ahmet Çakar ile gösteri maçı da yaptık. Çok mutluyuz. En çok sevindiğim şey gençlerimizin spora başlaması ve spor bilinçlerinin oluşması. Yeni neslin kendini geliştirmesi için sporla uğraşması gerekiyor. Bahçelievler olarak çocuklarımız spor yapsınlar istiyoruz."







