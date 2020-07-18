Ahmet Çakar: 'Yabancı sınırının daha da azalması lazım'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar, TFF'nin yeni yabancı sınırlamasını doğru bulduğunu söyledi.



"Süper Lig'de toplamda 9 takım, yabancı kuralının iptal edilmesi için Tahkim'e başvurdu. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Ahmet Çakar, "Destekliyorum" dedi. İşte o açıklamalar...



"YABANCI KURALINI DESTEKLİYORUM"



"TFF'nin yeni yabancı kuralını destekliyorum. Yok öyle bir şey, sahaya ilk 11 çıkacak, hiçbiri İstiklal Marşı okumayı bilmeyecek. Biz bir İngiltere, bir İspanya değiliz. İlk 11'de 11 yabancı olma hakkı sorumsuzluk, Türk futboluna ihanet ve kolaycılıktır. Hatta daha da azalması lazım. Ama bu yetmez, TFF gerek maddi imkân sağlayarak gerekse de denetim mekanizmasını çok iyi işleterek altyapı yatırımlarını teşvik etmeli ve futbolcu gelişimine yardımcı olmalıdır"



