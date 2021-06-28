Ahmet Çakar: 'Terim ve Elmas, baba-oğul gibi'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar, Burak Elmas ve Fatih Terim buluşmasını yorumladı.



"Galatasaray'da Burak Elmas işbaşına geldi. Fatih Terim geri döndü. Elmas genç bir isim. Terim'le uyumlu bir şekilde çalışabileceğini düşünüyor musunuz? Galatasaray'da bizi neler bekliyor?" sorusunu cevaplandıran Ahmet Çakar şunları söyledi;



ELMAS VE TERİM ANLAŞIR,

ASIL SORUN EKONOMİK



"Burak Elmas'ı yıllar önce tanıdım, o zaman beyefendi bir çocuktu. Eski efsane başkan Faruk Süren'in de damadı. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisiyle ilgili intibalarım çok pozitif. Üstelik şu anda Fatih Terim'in başkanı durumunda ama aslında yıllar öncesinden Burak başkan ile Fatih Hoca arasında manevi olarak bir baba-oğul ilişkisi de mevcut. Kesinlikle uyum içinde çalışacaklarını düşünüyorum. Uyumda, birlikte çalışmada, sevk ve idarede asla bir problem olacağını düşünmüyorum ama ekonomik koşullar hem Elmas'ı hem de Terim'i zorlayabilir. Burak Elmas ne yapıp edip sponsor veya başka gelirlerle ekonomik darboğazı rahatlatmalıdır. İşte bu noktada işi zor gibi görünüyor."



