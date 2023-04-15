Ahmet Çakar: 'Penaltıdan utanın!'

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü karşısında kazandığı penaltıyı değerlendirdi.



Çakar, verilen penaltı nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Erkan Engin'i sert bir dille eleştirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Çakar, "Bak Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi. Verdiğiniz penaltıya bir bakın ve utanın. Yazık ki çok yazık. Böyle uyduruk bir penaltı ile maçı kaybeden Ankaragücü'nün üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerini yazdı.



Erman Toroğlu ise, penaltı kararı için "İrfan Can Kahveci'nin pozisyona ben penaltı vermem. Aynı pozisyonu Fenerbahçe'nin aleyhine verebiliyor musun?" diye konuştu.





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