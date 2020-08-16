Ahmet Çakar: 'MHK istifa etmiyor, 'Görevden alın' diyor'

Sabah gazetesi köşe yazarı Ahmet Çakar, TFF'nin MHK ile ilgili aldığı yeni talimatname kararını, akrabalık ilişkilerini ve hakem yaşının 45'ten 47'ye çıkarılmasını değerlendirdi. Ahmet Çakar'ın yazısının tamamına Sabah gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.



İşte Ahmet Çakar'ın değerlendirmeleri:



"Aslında TFF, MHK'nin getirdiği tüm yönetmelik değişikliklerini onaylamadı. TFF, MHK'den asla memnun değil. Fakat görevden aldıklarında büyük problem yaşayacaklarını biliyorlar. Belki aralarında bilemediğimiz fakat bazı TFF üyelerini korkutan korkunç sırlar var."



"İSTİFA ETMİYORUM, GÖREVDEN ALIN"



"MHK de 'Ben istifa etmiyorum, siz beni görevden alın' diyerek tavır koyuyor. TFF ise MHK'nin istediği değişikliklerden sadece akraba ilişkilerini düzenleyen ve engelleyen bölümünü kabul etti. Manasız, gereksiz bir detay. Saçma sapan bir karar. Ne yani Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, Süper Lig'de örneğin Ali Palabıyık'ın gözlemcisi olursa ne olur ki! Yüksek not verse ne olur, düşük not verse ne olur. Kamuoyu zaten sahada neyin ne olduğunu görüyor. Bu sadece göz boyama ve tribünlere oynamaktır."



"SARVAN'IN CİĞERİNİ BİLİRİM"



"MHK'nin en sinsi üyesi ki, bence Zekeriya Alp'i de parmağında oynatan odur, Oğuz Sarvan... Onun ciğerini bilirim. 4. hakemliğimi yaptı, seyahatler ettik. Yere bakan yürek yakan cinstendir. Az tanıyan, 'Ay ne efendi adam!' der ama içini bilseniz şaşırırsınız. Aynı Oğuz Sarvan'a soruyorum; babası Muzaffer Sarvan, Oğuz hakemken görevli değil miydi? Gözlemcilik yapmıyor muydu? Bütün MHK üyeleri Muzaffer Sarvan'ın arkadaşı ya da yancısı değil miydi? Dolayısıyla çok çok tuhaf, gereksiz..."



"TÜRK HAKEMLİĞİNİN 11 EYLÜL'Ü"



"Asıl karar bu MHK'nin görevden uzaklaştırılması olmalıydı ki TFF, bunu yapamadı. En azından şimdiye kadar yapamadı. Hâlâ bir ay şansları var. Yaptılar, yaptılar… Yapamazlarsa önümüzdeki sezon Türk hakemliğini nasıl '11 Eylül'ler bekliyor, hep birlikte göreceğiz!"



