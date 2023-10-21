Ahmet Çakar: 'Lale Orta, Ali Koç'a görüntü verdi'

Ahmet Çakar, Sabah'ta Erden Timur'un, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü yolladı" iddiasını yorumladı.
"Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını göndermiş" açıklamanız dikkat çekti ve sosyal medyada ses getirdi. Nasıl bu kadar iddialısınız?" sorusuna cevap veren Ahmet Çakar'ın yorumu şu şekilde:
"Bununla ilgili fazla detay veremem ama geride bıraktığımız nisan ayında, yanımda bir arkadaşım olduğu halde çok yetkili bir isim bunu bize söylemişti. Amacı kötü değildi. Lale Orta, televizyonda kimsenin izlemediği kale arkası ve yüksek açıdan çekilmiş bir görüntüyü, VAR odasında fark etti. Bu bilgiyi de VAR hakemi Koray Gençerler'den aldı.
Diğer bir deyimle, Koray Gençerler, Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi elle kontrolü yayıncı kuruluştan gelen detay görüntü ile tespit ettiğini Lale Orta'ya beyan etti. Orta da bu detay görüntüyü hakeminin haklılığını ispat amacıyla ve Fenerbahçe'yi rahatlatmak gayesiyle sarı-lacivertli kulübün en yetkili ismine yolladı. Buradaki amaç, hakeminin haklılığını ispat etmek ama şekil yanlış."
"Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını göndermiş" açıklamanız dikkat çekti ve sosyal medyada ses getirdi. Nasıl bu kadar iddialısınız?" sorusuna cevap veren Ahmet Çakar'ın yorumu şu şekilde:
"Bununla ilgili fazla detay veremem ama geride bıraktığımız nisan ayında, yanımda bir arkadaşım olduğu halde çok yetkili bir isim bunu bize söylemişti. Amacı kötü değildi. Lale Orta, televizyonda kimsenin izlemediği kale arkası ve yüksek açıdan çekilmiş bir görüntüyü, VAR odasında fark etti. Bu bilgiyi de VAR hakemi Koray Gençerler'den aldı.
Diğer bir deyimle, Koray Gençerler, Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi elle kontrolü yayıncı kuruluştan gelen detay görüntü ile tespit ettiğini Lale Orta'ya beyan etti. Orta da bu detay görüntüyü hakeminin haklılığını ispat amacıyla ve Fenerbahçe'yi rahatlatmak gayesiyle sarı-lacivertli kulübün en yetkili ismine yolladı. Buradaki amaç, hakeminin haklılığını ispat etmek ama şekil yanlış."