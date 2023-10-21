Ahmet Çakar: 'Lale Orta, Ali Koç'a görüntü verdi'

Ahmet Çakar, Sabah'ta Erden Timur'un, "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü yolladı" iddiasını yorumladı."Doğruyu söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını göndermiş" açıklamanız dikkat çekti ve sosyal medyada ses getirdi. Nasıl bu kadar iddialısınız?" sorusuna cevap veren Ahmet Çakar'ın yorumu şu şekilde: