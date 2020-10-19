Ahmet Çakar: 'İzmir'de hakem rezaleti'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesinin ardından "İzmir'de hakem rezaleti yaşandı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



İşte o ifadeler..



"Dün gece çok tuhaf bir maç izledik. Normalde maç 8-2 filan bitmesi gerekirken son saniyede Göztepeli'nin vurduğu kafa gol olsa bu maç 3-3 biterdi. Son derece kötü bir Göztepe, sadece kaleci İrfan Can ile biraz da Halil ile oynamaya çalışan bir Göztepe varken oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'deydi.



Hele ikinci yarıya baktığımızda kaçan goller ya da kaleci İrfan Can'ın kurtardığı goller görülmeye değerdi. Fakat şunu söylemek lazım, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan temelde kanat beklerinin ofansif katkısı ve şu an için Türk futbolunun en formda oyuncusu Ozan'ın performansı. Fakat dün gece bir şey gösterdi ki milli takımın sağ beki Sangare aslında defansif olarak fiyasko. Dün gece Halil, Sangare'nin arkasını tren rayı gibi kullandı. Nitekim Göztepe'yi maça bağlayan, umutlarını artıran ikinci gol de Sangare'nin hatasından geldi.

Ozan, eski maçlara nazaran daha ofansif oynadı. Takıma katkısı müthiş. Üçüncü golde Pelkas'a yaptığı orta şahsa özel, milimetrik.



Göztepe ise bizi şaşırttı. Yedikleri ikinci golü, amatör maçlarda bile hiçbir takım yemez. Serdar Aziz gibi bir kafa topu üstadı, yanında 2-3 metrede kimse olmaksızın adeta boş kaleye vuruyor.



Sonuçta Fenerbahçe, farklı kazanması gereken daha doğrusu farklı kazanmayı hak ettiği maçı zar zor kazandı, hatta kazanamayabilirdi de.



Hakem Atilla Karaoğlan çok kötü maç idare etti. 3 gol hatalı. İlk golde Ozan'ın faulü var, vermiyor. Taçtan gelen top VAR yardımıyla haklı bir penaltıya dönüşüyor. F.Bahçe aleyhine verdiği penaltı skandal. Serdar Aziz'in teması yok. VAR hakemi niye çağırmaz, anlaşılır gibi değil.



Serdar Aziz'in kafayla bulduğu gol öncesi korner yüzde 100 hatalı. Top Sangare'den çıkıyor, hakem aut vereceğine korner veriyor ve gol oluyor. Ama protokol gereği yanlış korner veya autta VAR devreye giremiyor. Yazık! Türk hakemliği adına yine çok kötü gecelerden birini izledik."



